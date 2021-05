Calcio Napoli - Luca Marchegiani, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Napoli-Hellas Verona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ci sta che il Napoli sia partito con il piede tirato, convinto di essere già in Champions League. Poi però doveva capire che la partita si stava facendo difficile. La non esultanza di Rrahmani, poi, per me è una bestemmia".