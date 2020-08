Ultimissime notizie calcio Napoli - Luca Marchegiani, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky Calcio Club”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Anche Allegri era convinto che pressando alto poteva mettere in difficoltà il Barcellona. In ogni caso è difficile immaginare che possa reggere ritmi altissimi per tutta la gara quindi alternerà pressing alto e difesa bassa”.