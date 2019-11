Marchegiani a Sky: "Il Napoli ha grossi problemi strutturali, manca un calciatore che si assumi la responsabilità! Ibra? Serve più al Milan"

Luca Marchegiani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ieri il Milan è partito meglio, il Napoli ha finito meglio. Anche il Napoli ha dei grossi problemi strutturali: non ha finalizzazione, non ha un giocatore che si assuma la responsabilità di queste giocate. Allan ieri mi è piaciuto per un certo tipo di compito, non per valorizzare le azioni. Non è un momento facile per i calciatori del Napoli, si sono fatti male da soli. Le notizie che leggiamo non rasserenano gli animi, è una situazione complicata e pesante. Ibrahimovic? Serve più al Milan che al Napoli".