Marca, Rubio a CN24: "Lobotka sta vivendo un momento particolare al Celta: è vicino alla maturazione massima. Fabian? Il Real è ossessionato"

Ultime calcio Napoli - Alberto Rubio, giornalista di Marca, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Lobotka è un giocatore interessante, porta bene la palla. Calciatore importante, il suo gioco in Spagna è stato non proprio positivo nell'ultimo periodo per ciò che il suo club ha vissuto. Il Celta Vigo ha una grande squadra ma non hanno esperienza essendo molto giovani. Lobotka ha grande capacità di recuperare la palla e al Celta sta trovando il punto di maturazione giusto per dare il massimo. Fabian? L'ossessione del Real Madrid è di trattare col papà del giocatore".