Maran: "Non eravamo tranquilli, il Napoli ha segnato su una delle poche occasioni avute. Ci gira tutto male"

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di SkySport dopo la vittoria del Napoli contro il Cagliari per 0-1 alla Sardegna Arena. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Contestazione dei tifosi? Dispiace perché cerchiamo di dare soddisfazione, non troviamo la vittoria e sta pesando molto. Il Napoli è stato l'antagonista della Juve per tanti anni, abbiamo provato a giocare alla pari e non siamo riusciti a portare il risultato in una partita dove c'è stato tanto equilibrio. Non abbiamo mai mollato, momento che dobbiamo saper far girare, per far sì che torni l'atmosfera dobbiamo essere noi con i risultati. La partenza ha creato grandi aspettative, si sa anche una squadra come la nostra può avere un momento no ma dura da troppo tempo. Dobbiamo avere la forza di tornare a vincere. Fragilità emotiva? Sicuramente le tante aspettative hanno creato problemi a questo gruppo, qualcosa ha influito in negativo. Non siamo scesi in campo con la tranquillità necessaria, i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare. Il Napoli ha trovato un gol su una delle poche occasioni concesse. Adesso ci gira tutto male ma vogliamo venir fuori da questo momento. Il Napoli ha sempre lottato per altri obiettivi e per noi con tante assenze diventa ancora più difficile. Dobbiamo essere noi a far meglio e far tornare la squadra alla vittoria"