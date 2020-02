Maradona: "Messi non sarebbe in grado di fare quel che ho fatto io ma potrebbe tranquillamente giocare al Napoli! Vorrei che i napoletani avessero uno come lui" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Diego Armando Maradona, ex stella del Napoli e del Barcellona, ha commentato così ai microfoni dei media argentini il pareggio tra gli azzurri ed i blaugrana nella gara andata di scena ieri sera al San Paolo. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24:

"Mi sarebbe piaciuto affrontare Messi, anche se arriva al San Paolo quando il San Paolo è in declino. Messi non ha vissuto quello che ho vissuto, questo è il vantaggio che porto rispetto a Leo, ma può giocare tranquillamente a Napoli. Non sarebbe in grado di fare quello che ho fatto io (ride, ndr), lo voglio dire, ma vorrei che i napoletani avessero un Messi".