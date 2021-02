Maradona, l'avvocato di uno dei figli: "L'omicidio colposo è provato al 100%!"

Ultime notizie calcio Napoli - Mario Baudry, l'avvocato di uno dei figli di Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Super Mitre Deportivo:

"L'omicidio colposo di Diego Maradona è provato al 100%. Diego è stato abbandonato ed è per questo che è morto. Nessuno ha fatto niente per aiutarlo. Se lo avessero trattato con un po' di affetto, oggi sarebbe vivo. Dal giorno in cui Diego è caduto e ha battuto la testa, non lo hanno curato". Baudry ha anche ricordato che ci sono cinque imputati, ma "potrebbero esserci altri soggetti coinvolti, man mano che le indagini avanzeranno". Inoltre, ha difeso la famiglia di Diego: "Dalma non era autorizzata ad entrare in quella casa. I medici hanno cospirato per non dire la verità alla famiglia, in modo che nessuno potesse vederlo in quei giorni. È dimostrato che la famiglia di Diego voleva internarlo e che qualcuno si è opposto".