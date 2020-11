Maradona, l'avvocato conferma: "Se ne va il più grande campione del mondo, problemi consequenziali all'operazione"

Ultime notizie calcio Napoli - Angelo Pisani, avvocato molto vicino a Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla RAI:

"Purtroppo devo confermarvi che dai familiari giunge la medesima notizia del decesso di Maradona per problemi consequenziali all'operazione al cervello di qualche settimana fa. Non riesco a crederci, come tanti. L'ultima volta l'ho sentito qualche mese fa, prima dell'operazione. Dai media argentini ho saputo di queste complicazioni in giornata e di soccorsi frenetici. Se ne va il più grande campione di calcio del mondo. Sono letteralmente sconvolto, ma un genio non muore mai. Lui vivrà sempre nei nostri cuori".