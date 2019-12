Maradona, l'agente: "Ad Ancelotti è sfuggita la situazione di mano, serve una svolta"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Stefano Ceci, amico di Maradona

“Maradona ha fatto una doppietta: ha vinto col Gimnasia ed ha vinto pure la causa contro D&G. La situazione al Gimansia è molto difficile perché la squadra ha bisogno di rinforzi, Diego li ha chiesti e se non verrà accontentato è difficile che resterà. Causa contro D&G? Il marchio non ci invitò all’evento, non chiesero a Diego neppure dell’autorizzazione per utilizzare la sua immagine. Si scusarono e mandarono un mazzo di fiori, ma non essendo di un evento benefico, ma a scopo di lucro, Maradona non ha voluto sentire ragioni. Ad Ancelotti la situazione è sfuggita di mano, anche il club doveva agire diversamente, ma adesso i punti persi iniziano ad essere tanti e bisogna dare una svolta. Maradona mi dice sempre che quando giocava col suo Napoli, il gruppo giocava solo per la gente, per il pubblico e questa era la loro forza”.