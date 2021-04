Maradona Junior: "Voglio la verità su mio padre! Matias Morla ormai disperato, rispondo così alle sue accuse"

Napoli Calcio - Diego Armando Maradona Junior ora chiede giustizia, per suo padre e non solo. Intervista da La Repubblica, il figlio del Pibe de oro si è pronunciato sul durissimo attacco di Matías Morla di queste ore. L'ex avvocato di D10S non solo ha messo in dubbio la paternità di Diego Junior, ma gli ha anche rivolto pesanti accuse personali.

Ecco alcuni passaggi:

Diego junior: perché Matias Morla ha parlato così?

«È molto semplice. Quando una persona ha un cappio al collo e il cappio gli si sta stringendo intorno, è disperata e quindi non è lucida. Tutte le persone sane di mente si sono messe a ridere ascoltando le sue parole. Ma la questione è seria. Vorrei fare chiarezza».

Spieghi...

«Il tribunale ha riconosciuto la paternità in maniera molto scrupolosa. Mia mamma ha vinto tutti i gradi di giudizio e mio padre non si è mai difeso. Poi c’è un aspetto fondamentale».

Quale?

«Ho avuto il riconoscimento pubblico da papà e questo chiude il discorso. Ma ovviamente la questione non finisce qui.

Morla l’ha accusata di aver avuto una Mercedes in regalo.

«Su questo rispondo in maniera chiara. Lui si chiama Matias Morla, io Diego Armando Maradona: non credo che i regali ricevuti da mio padre siano affari suoi. Non devo giustificare proprio nulla. Voglio però promettere una cosa».

Che cosa, Diego?