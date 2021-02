Diego Armando Maradona Junior ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8 sul famoso episodio Pjanic in Inter-Juve: : "Su quell'immagine voglio svelarvi una cosa. Quel Juve-Inter la vidi a Dubai con papà: la Juve sta soffrendo tantissimo, lui si girò e mi disse 'vedrai ora trovano il modo di farla vincere alla fine...". Non credevo, poi andò così e capii che vedeva le cose prima di me".