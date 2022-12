Maradona Jr: "Papà amava Messi, come tutti quelli che amano il calcio. Meritava questo trofeo per quello che ha sopportato"

Diego Armando Maradona Jr è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"E’ stata una delle finali più belle della storia della Coppa del Mondo. Ancor più bello se lo vinci, tutto il paese dell’Argentina lo meritava. Oggi è un giorno di festa. Messi è un grande, è un fuoriclasse, ma non ha niente a che vedere con mio padre Diego che è il calcio. Battiamo le mani a Messi per tutto quello che ha dovuto sopportare, è un grande campione e un fuoriclasse. Papà lo amava, chi ama il calcio ama Messi e mio padre. Non facciamo polemiche, dobbiamo godere per quello che ha fatto l'Argentina".