Maradona Jr: "Spalletti il top player del Napoli, ha una dote unica! Sul distacco in classifica..."

Notizie Napoli calcio - Diego Armando Maradona Jr ha analizzato il momento che vive il Napoli di Spalletti, dominatore fino a questo momento in Serie A.

Intervista Maradona Jr

Di seguito un estratto delle parole di Diego Maradona Jr ai microfoni di Repubblica:

«Spalletti è il vero top player del Napoli. Ha cambiato la mentalità e il modo di pensare di questa squadra. Non era facile ripartire dopo l’estate: sono andati via Ospina, Koulibaly, Mertens, Insigne e Fabiàn, ma Luciano non ha fatto una piega e ha ricostruito un gruppo ancora più forte. Ha un grande spessore umano e tecnico. Sa sfruttare le qualità della rosa che ha. Da allenatore (Diego junior è il tecnico del Napoli United, ndr) posso dire quant’è fondamentale».

Sulla classifica

«Non dobbiamo proprio guardare la classifica. Gestire è una parola bruttissima. Il Napoli deve correre e approfittare di eventuali passi falsi delle rivali».