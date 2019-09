Nelle ultime ore si sta vociferando con insistenza via via maggiore della possibilità per Diego Armando Maradona di approdare al Gimnasia La Plata, con il fenomeno argentino pronto a tornare, dunque, secondo queste voci, in Argentina. Arriva, però, una secca smentita da parte del "Pibe de Oro", che ha parlato in questo modo di questi rumor:

“Non ho ricevuto offerte, ma sto bene e sarebbe un onore poter allenare nel mio paese”.