Manolas: "Tanta sfortuna con l'Inter, abbiamo dominato! Non conosco Demme, spero ci dia equilibrio. Incompatibilità con Koulibaly? Mi fa ridere"

Ultime calcio Napoli - Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Momento complicatissimo da cui si esce solo vincendo. Contro la Lazio ce la metteremo tutto per fare punti.

Contro l'Inter abbiamo avuto due occasioni limpide nei primi 7 minuti e non abbiamo segnato mentre loro alla prima ripartenza fanno gol in maniera anche molto fortunata, vuol dire che tutto ci gira contro.

Abbiamo dominato la partita ma abbiamo preso tre gol su tre errori mentre noi non abbiamo sfruttato ben 18 occasioni da gol. Abbiamo fatto una grande partita ma guardando il risultato tutti pensano che sia tutto nero.

Non so quanti derby ho giocato ma ne ho vinti la maggior parte. La Lazio sta facendo un campionato straordinario con un ottimo allenatore ma noi andremo li per combattere e vincere la partita.

Si difende sempre in 11. Immobile sta facendo un grande campionato e sa fare gol come nessuno. Andrò in campo per dare il massimo e poi faremo i conti al novantesimo. 11 punti dalla zona Champions sono stanti ma noi dobbiamo cominciare a vincere per prendere entusiasmo.

E' un'annata storta ma dobbiamo rialzarci e portare a casa punti fondamentali. Quando mi dicono che io e Koulibaly non siamo compatibili mi fa sorridere.

Danno la colpa a noi perchè devono trovare un colpevole. Abbiamo fatto benissimo in Champions mentre abbiamo cominciato il campionato senza conoscerci bene.

Spero torni presto perchè è fondamentale. Gattuso è un allenatore che da l'anima ed è molto preparato. Il suo lavoro si vede in campo e lavoriamo duramente. Speriamo di portare a casa i risultati che meritiamo. Non conosco bene Demme e non voglio dare giudizi, ma spero che ci possa dare equilibrio.

Al San Paolo è complicato perchè non entrano i tifosi che sono la nostra forza, ma anche loro hanno ragione a sentirsi frustrati dalle nostre prestazioni. Il Barcellona è ancora lontano, adesso dobbiamo pensare ai prossimi impegni".