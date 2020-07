Ultime notizie calcio Napoli – Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la partita contro il Genoa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Cosa pensa il Barcellona quando ci guarda? Non è facile giocare contro di noi. Abbiamo equilibrio e mentalità vincente, creiamo tanto e subiamo poche occasioni. E’ dura anche per il Barcellona. Ora però non pensiamo a loro, dobbiamo far bene e chiudere come si deve in campionato”.