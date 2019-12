Manolas in mixed: "Giocare contro Ancelotti? Non accadrà mai! Abbiamo ricevuto mer** meritatamente, oggi bisogna applaudire squadra e staff" [VIDEO CN24]

Kostas Manolas è intervenuto in mixed zone. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Abbiamo fatto un grande girone in Champions, solo un punto dietro ai campioni d'Europa. Siamo soddisfatti. L'assenza di Milik? E' un giocatore importantissimo per noi, speriamo possa trovare conitnuià. Ancelotti? Noi giochiamo per la squadra, per i tifosi e per noi stessi. La vittoria porta tranquillità. Giocare contro? Non succederà mai, mai. Ho letto che sono fragile ma non ho mai avuto nessun problema fisico. Mi sono rotto due costole, è ovvio che non abbia giocato. Reggo le critiche, ho le spalle larghe. Migliorata intesa con Koulibaly? Non lo so, ditemelo voi. Non c'è mai stato un problema di questo tipo, non c'è mai stato un problema in difesa, il problema è di squadra. Non abbiamo problemi ad affrontare una testa di serie. E' stato importante, non vincevamo da un po' di partite. oggi grande risposta e grande gara. Il Salisburgo è una squadra forte, il girone è stato complicato. Non è mai facile passare il girone, in Champions è sempre complicato. Oggi nemmeno era facile vincere. Per una volta dobbiamo fare i complimenti a tutti i ragazzi e tutto lo staff. Abbiamo preso mer** meritatamente in queste settimane, non abbiamo fatto bene. Sono convinto che questa squadra può risalire. La serenità si ritrova dopo 2-3 risultati positivi. Differenza con campionato? Non lo so, altrimenti l'avrei detto anche ai miei compagni. Noi non giochiamo per nessuno, giochiamo solo per vincere: giochiamo per noi, per le nostre famiglie, per i tifosi e per l'allenatore".