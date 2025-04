Manna, l'ex presidente: "A Napoli non si fa schiacciare! Ci siamo sentiti, ma non posso dirvi cosa mi ha detto"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Renzetti, presidente del Lugano quando Manna era direttore sportivo.

“Manna l’ho assunto come team manager, ma mi son accorto delle sue peculiarità e l’ho spinto a intraprendere la carriera da direttore sportivo. E’ bravo, ha qualità anche umane ed è un iperattivo! La gestione del gruppo dei calciatori è cosa primaria, Manna a Napoli non si fa schiacciare, non diventa la prima donna, ma mette insieme tante situazioni non facili. Certo, viene tanto aiutato da persone dalla grande personalità come De Laurentiis e Conte.

Manna è iperattivo in senso buono, con i giocatori ha sempre chiacchierato, ha sempre avuto un ottimo rapporto e poi tutto quello che faceva era propedeutico alla società per cui amalgama il gruppo per la società non per questioni personali. Non ci parlo più tanto, ero a Napoli in occasione della gara con l’Inter, abbiamo trascorso un paio di serate insieme, ci siamo sentiti al mio compleanno, ma non posso dirvi cosa mi ha detto!

Tra Napoli e Inter preferirei vincesse il Napoli lo scudetto, credo sempre nella storia di Davide contro Golia! Il Napoli sta facendo un miracolo, ma aspettiamo, non acceleriamo, è importante restare concentrati sull’obiettivo. Sono in pensione, ora ho più tempo e devo dire che Napoli mi ha colpito tanto quando sono venuto al Maradona”.