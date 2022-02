Maniero: "Osimhen l'attaccante ideale per tutti. Vlahovic? Diversi ma entrambi decisivi. Su Spalletti..."

Ultime notizie calcio Napoli - Filippo Maniero, ex attaccante, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Osimhen è l'attaccante che tutti gli allenatori vorrebbero avere, adesso sarà anche riposato e voglioso di ricominciare e di aiutare la squadra. Osimhen e Vlahovic sono diversi ma entrambi determinati e decisivi per le rispettive squadre. Ho avuto Spalletti a Venezia 20 anni fa ed all'epoca era ancora più calciatore che allenatore. La sua dote è quella di capire sempre il momento difficile del calciatore, sa come rimediare".