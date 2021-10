Mancini: "Insigne e Chiesa falso nueve? Sono attaccanti, non difensori: possono farlo"

Napoli calcio - Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Non è un grande problema questo. Nel primo tempo la squadra stava giocando bene, ha avuto un paio di occasioni per fare gol. Voi a volte parlate del finto nove, ma Insigne e Chiesa sono attaccanti, non sono giocatori difensivi. La squadra gioca e attacca, poi quando siamo rimasti in 10 è cambiato tutto. E' chiaro che un po' il possesso palla glielo devi concedere, ma bisogna anche rispettare le qualità degli avversari"