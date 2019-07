Mangia: "Insigne cresciuto tantissimo ma si poteva scommettere su di lui, vi racconto cosa fece al primo allenamento con me"

Devis Mangia, allenatore ed ex CT dell'Under 21 italiana, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Insigne è cresciuto tantissimo ma non avevo dubbi, si poteva scommettere tranquillamente su di lui. Fu questo il mio primo incontro con lui: arrivava dalla Supercoppa, pallone su a metà e lui centrò il magazziniere da centrocampo volontariamente. Capii subito che era diverso da tutti gli altri".