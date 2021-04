Mandragora, l'agente a CN24: "Ci sono stati dei sondaggi, il mio telefono è sempre acceso..."

Napoli Calcio - Luca De Simone, agente di Mandragora, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Superlega? Il calcio si è espresso in maniera netta contro questa formula anche se, è pur vero, che in giro per il mondo sono formule che hanno funzionato. Il grido dei tifosi è stato netto: il mondo del calcio ha detto no. Mandragora? Credo che possa giocare, per Nicola è un titolare inamovibile e ha sempre giocato dal primo minuto. E' al rientro da un infortunio grave, è tornato da qualche mese. Partita particolare? Tutta la famiglia e lui sono molto attaccati alle origini: è sempre una gara particolare. Non lo vedo diverso dal solito, è un grande professionista: al rientro a gennaio era tiratissimo, ha fame e voglia di fare prestazioni positive. Futuro? Prestito con obbligo di riscatto, il percorso è scritto anche se il calcio cambia tutto in maniera veloce. Che gara mi aspetto? E' un Napoli in grande forma che sciorina grandi partite e momenti di gioco importanti. Per il Torino sarà difficilissima: si chiudono e ripartono ma la battaglia a centrocampo sarà dura. La qualità del Napoli è importante in questo momento e per i granata sarà dura. Vicino al Napoli? No, ci sono stati solo dei sondaggi: forse anche l'alto costo del passaggio all'Udinese e l'infortunio hanno frenato una possibile trattativa. Tra gli italiani è l'unico play mancino che ha caratteristiche diverse da tanti altri calciatori. Direbbe la sua anche nel centrocampo del Napoli e il mio telefono è sempre acceso".