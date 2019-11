Mandorlini: "Toro squadra in grado di battere chiunque, anche l'Inter! Per lo scudetto lotta tra nerazzurri e Juventus"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Mandorlini:

"Il Torino è partito non male quest'anno, la vittoria contro il Brescia ha portato un pò di serenità, mentre l'Inter è partita forte ed è in saluta. Il torino di Mazzarri cercherà di toccare le corde giuste come fa sempre questo allenatore. Conte è fondamentale nella crescita della rosa dell'Inter però qualcosa è stato cambiato nella rosa del''Inter rispetto agli altri anni, quest'anno proprio il fatto che ci sia quest'allenatore è fondamentale. Il Torino è una squadra che ha potenzialità ed ha tutto per fare una buona gara, e se si approccia alla gara come la giusta mentalità può battere l'Inter, ma potrebbe battere chiunque. La Juventus invece non sta giocando ai suoi livelli e l'Atalanta può metterla in difficoltà.Quindi sia l'Inter che la Juve hanno due partite difficili.Io sono attaccato e legato a Torino e mi risulta difficile dire per chi fare il tifo tra Inter e Torino."