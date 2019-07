Mandato a CN24: "Il Real ha bisogno di vendere James, la sua conferma è solo una strategia per far alzare il prezzo"

Tommaso Mandato, agente FIFA, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Real Madrid ha bisogno di vedere ed James Rodriguez rientra in quella categoria di calciatori che può permettere agli spagnoli di fare cassa. Le dichiarazioni degli ultimi tempi, al pari della presunta volontà del club di trattenerlo, sono tutte finalizzate a far lievitare il prezzo. Sono strategie di mercato. Una volta chiuso il mercato inglese potrebbe esserci più chiarezza perché poi a quel punto le squadre che possono muoversi a certi livelli diventano poche. Mi auguro che il Napoli abbia già chiare le idee sugli innesti da fare e sulle strategie per condurre in porto queste trattative”.