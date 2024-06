Mandarini: "Lukaku ha una clausola, ma può liberarsi a molto meno dal Chelsea! C'è uno snodo fondamentale"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Romelu Lukaku? Ha un contratto in scadenza nel 2026, è giusto al bivio con il Chelsea perchè dopo tanti anni di viavai credo vogliano tutti trovare una soluzione. Lukaku ha una clausola da 37,5 milioni di sterline, 44 milioni di euro. Però non c’è troppa forza contrattuale e potrebbe liberarsi per 20-25 milioni di euro. Certe operazioni che sembrano super-annunciate poi alla fine non si fanno mai: innanzitutto vediamo cosa accade con Osimhen, che è lo snodo di tutto. Senza la sua cessione non si fa nulla, se non parte il giro delle punte. Offerte? Io penso che Conte sia informato del fatto che sia lui l’unico pezzo dell’argenteria sacrificabile: credo che Osimhen ritenga conclusa la sua esperienza al Napoli, tutti sanno che ha una clausola e che ha un ingaggio enorme, e tutti aspettano che il prezzo possa calare”