Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Episodio con Sarri in quel Napoli-Inter? No, appartiene al passato… Gli allenatori che vanno all’estero tornano con un bagaglio di esperienze più ampio. La Juventus migliorerà la rosa, non so cosa aspettarmi”.