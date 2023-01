Mancini racconta Vialli: "Negli ultimi giorni era sfinito. Si spostava per amicizia, anche se i medici..."

Notizie Calcio - Roberto Mancini racconta Gianluca Vialli, l’amico di una vita e fratello acquisito scomparso purtroppo proprio in questo inizio di anno. Di seguito alcuni estratti dell’intervista del Ct della nazionale italiana al Corriere della Sera.

Lei ha visto Luca pochi giorni prima che morisse.

Ha sperato fino all’ultimo che ce la facesse.

In che senso?

«Ha lottato, con coraggio. I medici curanti non erano certo felici dei suoi spostamenti, dei suoi blitz in Italia in nome dell’amicizia, ma lo faceva perché questi momenti conviviali, questa voglia di vederci e di stare insieme, gli davano gioia. Anche se gli causavano grande fatica. Luca è sempre stato un guerriero, certo che vederlo così sofferente è stata una prova durissima per tutti noi che gli abbiamo voluto bene».