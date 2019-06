Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, ha parlato anche del razzismo in Italia, ai microfoni del Times: "Avevamo una partita contro la Fiorentina e, appena uscito dalla panchina, alcune persone mi facevano il verso della scimmia, gli ho chiesto perché e gli diedi amche la mia maglietta: erano felici e alla fine mi hanno anche applaudito. Rarazzismo, per me, vuol dire ignoranza. Non penso che possiamo cambiare questo nelle persone".