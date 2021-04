Devis Mangia, ct del Malta ed ex allenatore dell’Italia Under 21, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ho allenato Insigne nell’Under 21, è il più grande talento italiano di quella generazione. Covid e infortunio hanno condizionato moltissimo il Napoli e la sua stagione".