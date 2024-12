Malfitano: "Vergognoso! Conte pagato per vittorie e non umiliazioni, neanche l'Inter fa 11 cambi"

Lazio-Napoli, il commento di Mimmo Malfitano a Tele A: “La gara di ieri è stato un atto di presunzione di Conte che ha snobbato la Coppa Italia in quella maniera. Dice che l’Inter ha due squadre eppure nemmeno l’Inter farà quello che ha fatto lui all’Olimpico. Non ricordo altri precedenti dove addirittura i cambi sono stati undici. E’ vergognoso, una mancanza di rispetto verso la Coppa Italia. E Conte viene pagato 6 mln più bonus per vincere, non per farsi umiliare. La figuraccia è tutta di Conte, i giocatori hanno fatto quel che potevano. In una stagione senza Europa, la Coppa Italia doveva essere il primo obiettivo. E ora non voglio sentir parlare di 4° posto. Non voglio essere preso per i fondelli”.