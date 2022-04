Malfitano: "Tanti colleghi mi hanno chiesto di andare a Scampia, chissà cosa si aspettavano"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La corsa scudetto del Napoli? Empoli deve essere un punto di ripartenza, non c’è sentenza da parte della matematica e sarebbe offensivo ridurre tutto alla classica considerazione dell’essere soddisfatti per il raggiungimento della Champions League. Il Napoli è vero che è partito per entrare nelle prime quattro della classifica, si è trovato a lottare per lo scudetto e questo discorso non può passare in secondo piano perchè ci sono stati dei momenti critici nelle ultime settimane: ora ha a disposizione quindici punti, ed è importante conquistarli tutti poi dopo si tireranno le somme. Tanti colleghi mi hanno chiesto di andare a Scampia, dopo un’ora e un’ora e mezza chissà cosa si aspettavano”