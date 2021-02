Malfitano: "Mi assumo la responsabilità di ciò che dico, De Laurentiis avviò i contatti con altri allenatori quando seppe della malattia di Gattuso"

Nel corso di Fuorigioco su Canale 8, il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano ha parlato dei contatti di ADL con altri allenatori:

"ADL i contatti li ha avuti un mese e mezzo fa, non oggi e dopo lo Spezia. Ci furono già molto prima per un motivo: quando s'è parlato della malattia di Gattuso, si ipotizzava che potesse andare avanti per diversi mesi e per questo ha avviato contatti per cautelarsi. E' una cosa che non è ancora stata detta e mi assumo la responsabilità di dirla. E' stata un'operazione precauzionale. Siamo felici tutto sia andato per il meglio, ma si erano configurati anche scenari diversi per cui cautelarsi. Il contratto era stato definito in tutti gli aspetti, ma il problema è nato quando è uscito fuori l'aspetto progettuale sull'abbattimento del monte ingaggi".