Malfitano: "Mertens? Non capisco perchè si attende il miracolo. Il Napoli andrà avanti anche senza Koulibaly"

Mimmo Malfitano è intervenuto alla trasmissione Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli:

Su Mertens la finirei qui, sono mesi che si parla di questo mancato rinnovo. Probabilmente De Laurentiis avrà ritenuto di chiudere qua questo rapporto, insieme al ds e all'allenatore. Mi sembra del resto una prerogativa della società.

Non capisco che si aspetta chissà quale miracolo: non è così, il calcio è cambiato. Si fa fatica a sistemare gli svincolati: i club non vogliono riconoscere le famose ricompense per i manager. Qua mi sembra che senza Mertens finisce il Napoli, così come si andrà avanti senza Koulibaly. Se non dovesse accettare le condizioni del Napoli lo venderei.