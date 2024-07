Malfitano: "Italia vergognosa, Spalletti è sopravvalutato"

Mimmo Malfitano, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte:

"L'Italia è vergognosa, come il suo CT: Spalletti, con la sua filosofia, continua ad illudere la gente. Non sono un suo simpatizzante, ma gli ho dato i meriti che aveva per lo Scudetto. Tuttavia, lo ritengo - ha detto il giornalista a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - un grande sopravvalutato. Gravina? Ci sono tutte le condizioni perché vada via. Probabilmente, vuole mollare la presidenza solo con le elezioni, ma questa Italia ha fallito due qualificazioni mondiali ed è arrivata a questo Europeo grazie al furto perpetrato ai danni dell'Ucraina, che meritava un rigore non dato".