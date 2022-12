Mimmo Malfitano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ha vinto l’Argentina, ma per me ha vinto Diego, ha alzato di nuovo lui quella Coppa e per questo ho esultato. La parata di Martinez nel finale dei supplementari è l’episodio clou di una partita incredibile. E’ stata una partita che ha visto la differenza dei campioni".