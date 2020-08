Malfitano: "De Laurentiis a Capri mi ha detto che se qualche tesserato del Napoli venisse contagiato scatenerebbe l'inferno"

Napoli - Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“De Laurentiis a Capri la settimana scorsa ci disse che avrebbe scatenato l’inferno se un tesserato del Napoli dovesse ammalarsi di Covid per il viaggio a Barcellona. La UEFA si è assunta una grossa responsabilità, specie dopo le insistenze del Napoli per spostare la gara in Portogallo. Giocherà Manolas anche se non mi ha convinto molto ultimamente. E’ uno di grande esperienza internazionale. Demme prevarrà su Lobotka perché nelle intenzioni di Gattuso il tedesco potrà andare a contrastare Messi in prima battuta”.