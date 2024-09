Malfitano: "Conte? Deve tornare un po' ai tempi della Juve: il Napoli deve essere ragionato per i calciatori che ha"

Mimmo Malfitano, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato da comunicato stampa:

"McTominay e Gilmour? Ci godiamo questi due calciatori. Conosco un po' di più McTominay e mi ha sempre colpito. Gilmour non lo conosco e non mi lancio in giudizi affrettati. Conte è la garanzia di questo mercato, i nuovi acquisti sono arrivati grazie all’input del tecnico.

Lukaku? E’ un calciatore che ha sempre garantito 20-25 gol a stagione, ce l’ha nel suo modo di giocare. Fin dall’inizio, ho pensato che il Napoli facesse un affare con lui, perchè è un grandissimo attaccante internazionale. Credo che il Napoli farà una grande stagione e Lukaku, con Neres e Kvara, saranno le grandi sorprese.

Centrocampo? Se Conte insisterà con la difesa a tre, o fa il 3-4-3 o il 3-5-2. Credo che deve tornare un po' ai tempi della Juve: il Napoli di Conte deve essere ragionato per i calciatori che ha a disposizione. Forse ha scelto questi calciatori, perché ha altre soluzioni. Non terrei McTominay fuori, è un calciatore di grande affidabilità. Se vuole continuare a quattro, deve decidere chi va fuori tra Anguissa e Lobotka. Non è il massimo lasciare fuori nemmeno Gilmour. Credo che Conte cambierà qualcosa.

20 anni di De Laurentiis? Bilancio positivo, non gli si può imputare niente dal punto di vista economico-finanziario: basta guardare quanto ha investito senza vendere Osimhen. Ha operato bene. Bene anche dal punto di vista tecnico, visto che il Napoli è sempre stata una squadra che ha giocato in Europa e ha vinto qualche trofeo. Lo promuovo a pieni voti, meno dal punto di vista comunicativo”