Malfitano: "A Napoli c'è gente costernata, allora a Milano cosa dovrebbero dire?"

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Stamattina sono andato un po' in giro e ho detto 'Quasi quasi me ne torno a casa'. Ho sentito la gente costernata, come se chissà quale cosa fosse accaduta. Allora a Milano cosa devono dire a -8 e a -11 con Inter e Milan? E' un problema che riguarda un po' tutte le squadre. Se l'Inter stasera vince a Reggio Calabria è normale, ma se perde può essere un problema. Se invece giochi contro il Lille è diverso, perché ha giocatori di qualità, è tra le migliori di Francia".