Malfitano a CN24: "Inventeranno qualcosa su Di Lorenzo per far tornare il sereno con i tifosi, se Kvara non ha firmato c'è un motivo. Meret non è da Napoli"

Mimmo Malfitano a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv ha parlato delle ultime sul Napoli:

"Inizio eccellente di Antonio Conte in conferenza stampa, ha espresso le proprie intenzioni con un Napoli determinato e vincente. L’arrivo di Conte rappresenta la svolta sotto questo punto di vista della mentalità. Il mercato ruota tutto attorno a quello che può essere l’addio di Osimhen. La fermezza dimostrata da Conte e De Laurentiis a proposito delle voglie di Di Lorenzo e Kvaratskhelia credo che sia stata più che convincente anche in merito a questioni future.

Credo che la conferenza dell’agente di Di Lorenzo sia un modo per restituire la clemenza del giocatore ai tifosi del Napoli, perché si è parlato per un mese che non voleva fare altro che andare via da Napoli e quindi si è innalzata una sommossa popolare contro il capitano. L’unico modo per far rientrare la cosa è fare proprio questa conferenza inventandosi chissà cosa che scopriremo per far accettare di nuovo Di Lorenzo dai tifosi.

Diversa la questione di Kvaratskhelia, perché il padre e l’agente hanno detto che vuole giocare la Champions League ma allenatore e presidente hanno detto che non si muove da qua. Se giochi l’Europeo e nel ritiro della Georgia ci vanno presidente, direttore sportivo e l’amministratore delegato tu devi almeno tornare con la firma sul contratto del giocatore. Se non è avvenuto è perché ci sarà ancora tanto da discutere.

Lukaku a me piace tanto, è uno che garantisce da 20 gol a salire a stagione e senza coppe può essere un giocatore importante, è anche collaudato negli schemi di Conte e che può rientrare in questo calcio che fa il Napoli, sarebbe un ottimo acquisto.

Meret non lo considero titolare per una squadra che deve vincere, lo vedo un portiere di Fiorentina e Torino. Caprile ha fatto due buone stagioni ma è giovane e deve crescere. Di Gregorio ha già dimostrato di essere un portiere maturo, a Caprile avrebbe fatto bene giocare un’altra stagione altrove invece che fare la panchina".