Malcuit, l'agente: "Sta bene e si sta per riprendere, al Napoli farebbe molto comodo Icardi"

Ultimissime calcio Napoli - Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Kevin sta bene, si sta per riprendere e sta meglio. Le due gare con il Barcellona non le ho viste mentre ho seguito quelle con Liverpool e Marsiglia. Ancelotti fa molti cambi e concede minuti a tutti come è normale che sia in questo periodo. Difficile dare un parere su quella che sarà la squadra che scenderà in campo alla prima giornata di campionato.