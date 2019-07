Malcuit, l'agente: "Kevin ha sentito Pépé, per me non verrà a Napoli. Arriveranno campioni, ecco chi prenderei per il salto di qualità"

Bruno Satin, agente di Malcuit, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ho l'impressione dall'inizio di questa vicenda che alla fine Pépé non verrà a Napoli. Kevin si è sentito con Pèpé. Sicuramente gli avrà chiesto dell'ambiente, dello staff etc. L'obiettivo di Malcuit è di consacrarsi e di diventare il terzino destro titolare per provare a conquistare anche la Nazionale. Ha gamba, qualità di cross, sa saltare l'uomo, gli piace inserirsi ed ha grandi doti atletiche. Può giocare alla Cafù, anche lui allenato da Ancelotti. La rosa è forte ed arriveranno ancora un paio di campioni. Si parla sempre di rinforzi. In realtà il primo rinforzo è tenere tutti quelli bravi. C'è Ancelotti in panchina ed è il top, alla fine arriverà uno tra James, icardi o qualcun altro. Negli ultimi anni è mancata un po' di concretezza davanti alla porta, in questo deve migliorare. In virtù di ciò la soluzione più interessante è Icardi".