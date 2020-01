Maksimovic: "Zitti e lavoriamo, Juve già dimenticata. Demme e Lobotka grande impatto. Coppa Italia? E' un obiettivo, ma ora pensiamo al campionato. Giocare a Napoli con i nostri tifosi è meraviglioso"

Ultime calcio Napoli - Nikola Maksimovic, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Stiamo lavorando tanto, lo facciamo ogni giorno e la fiducia è tornata. Queste ultime gare sono importantissime soprattutto quella con la Juventus. Siamo ripartiti e ora dobbiamo fare vedere che siamo uan buona squadra

Sampdoria? Le prossime partite sono secche. E' importantissimo essersi ritrovati. I risultati arrivano così. Abbiamo dimenticato già la Juve, ne abbiamo parlato anche col mister 10 giorni fa. Ora serve solo fare punti, non giocare bene. Dopo i 40 punti giocheremo a calcio.

Coppa Italia? Siamo in semifinale e giocheremo con l'Inter. E' un nostro obiettivo, ma teniamolo da parte. Ora lavoriamo per ripartire. La città non merita un Napoli undicesimo in classifica, dobbiamo tornare al nostro livello. Faccio i complimenti a Lobotka e Demme che hanno dato già una grossa mano. Si sono subito adattati.

Barcellona? Ci penseremo poi, ora la gara importante è con la Sampdoria. Siamo tornati in tre dopo l'infortunio e lavoriamo per lunedì. Champions e coppa Italia sono obiettivi che possiamo giocarci fino alla fine. Ora pensiamo a riprendere il campionato.

Quando i risultati no andavano bene, abbiamo lavorato tanto e nessuno lo ha potuto vedere. Lo abbiamo fatto tanto, dobbiamo riprendere a correre.

Alcuni acquisti sono arrivati adesso, altri arriveranno a giugno. Sono tutti giovani e possono fare storia in questa società. Spero possano restare a lungo per fare sempre meglio.

Obiettivi? All'inizio parlavamo di scudetto ma abbiamo fatto male. Dobbiamo pensare al campionato per giocare l'Europa il prossimo anno. Ci siamo persi un attimo, ma ora è cambiato tutto. Lavoriamo tantissimo, proseguiamo così e non avremo problemi.

Avanti tutta? Giocare a Napoli con i nostri tifosi è meraviglioso, i migliori al mondo. La situazione precedente, per colpa nostra e non solo, abbiamo visto uno stadio vuoto e senza tifosi".