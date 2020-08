Makinwa su Osimhen: "Trova sempre la via del gol, nel Napoli potrà fare ancora meglio!"

Ultime notizie calcio Napoli - Stephen Makinwa, ex calciatore nigeriano, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E’ veloce, ha controllo palla ed è cinico sotto porta e per questo costa tanto, trova sempre la via del gol. In una squadra come il Napoli avrà ancora più possibilità di far bene. Coppa d’Africa? E’ un calciatore abituato a giocare tante partite, quindi potrà essere solo un vantaggio”.