Majorano: "Il Napoli doveva fare qualcosa sul mercato, resta il problema terzino"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Bruno Majorano, giornalista.

"In questo momento la situazione è di grande freddo. C'è un gelo che è un po' una tregua armata, visto che l'obiettivo comune è quello di arrivare dove ci si era prefissati a inizio stagione. L'Atalanta arriva in un momento sempre decisivo nella stagione del Napoli, perché in campionato arrivò dopo la bolla post caos Juventus-Napoli e gli azzurri fecero un partitone. Adesso è il peggior avversario che si possa avere. Mi aspetto una gara divertente e una reazione. Mercato? Il Napoli doveva fare qualcosa. Resta sempre il problema del terzino sinistro".