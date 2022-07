Maifredi: "Se la Roma non finirà tra le prime quattro sarà un flop. Napoli? Ha perso tanto senza Koulibaly"

Calcio Napoli - L’ex allenatore Luigi Maifredi ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione A Tutto Mercato, per parlare dei temi del giorno.

Chi si sta muovendo meglio sul mercato tra le big?

“Quando vedremo le prime partite si potrà veramente iniziare a tirare le somme. La Juventus ha preso Pogba, l’Inter ha preso Lukaku, mentre il Milan ha chiuso per De Ketelaere, un giovane che dovrà confrontarsi con il campionato italiano”.

Si può dire che questo è il mercato dei difensori?

“Sì, perché ormai se ne trovano sempre meno. Andando avanti nel calcio credo ce ne saranno sempre meno, fino ad arrivare solamente a centrocampisti con qualità difensive”.

La Juventus ha colmato il gap con le milanesi?

“Si stanno concentrando molto sulla ricerca di un regista, ma secondo me la ricerca di quella figura deve essere superata, perché profili come Pirlo non esistono più. Il playmaker non è più di moda, mentre viene sempre più utilizzato il trequartista, ossia un regista avanzato”.

Quanto può dare Dybala alla Roma?

“Dybala tecnicamente è un fuoriclasse. Lui ha bisogno del supporto dei compagni e della società per sentirsi importante. Mourinho è la figura giusta per lui”.

Il Bologna con Sartori può alzare l’asticella?

“Sono anni ormai che il Bologna vive praticamente per salvarsi. Sartori ha sempre creato squadre che poi hanno lottato per traguardi importanti, gli va data assoluta fiducia. Non bisogna chiaramente cedere Arnautovic, perché a quel punto l’obiettivo diventerebbe esclusivamente la salvezza”.

Come vede la situazione di Napoli e Roma?

“Il Napoli ha perso con la cessione di Koulibaly, ma il pacchetto difensivo si può ricostruire. Per quanto riguarda la Roma credo che quest’anno non abbia alibi, deve arrivare tra le prime quattro altrimenti sarà un flop”.