Maifredi: "Sarri alla Juve si è aduegato: ha capito che lì conta solo vincere. A Napoli togliendo Maradona..."

Gigi Maifredi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bianconera: “Sarri si è adeguato e corretto a Torino, all’inizio forse pensava di creare un Napoli bis, ma sono due ambienti troppo diversi. Il Napoli tolta la parentesi Maradona non è che abbia vinto tanto. Alla Juventus devi gestire tanti campioni e portare i risultati, lui si è adeguato bene. Allegri, che secondo me è l’allenatore più grande che c’è in giro, è stato il primo a capire che in una grande squadra non puoi avere velleità di bel gioco, devi solo gestire e vincere. In Coppa Italia sembrava che la Juve stesse subendo la Roma, poi è bastata una palla a Cristiano Ronaldo. In questo caso viva l’anarchia”