Notizie Calcio Napoli - A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Oscar Magoni:

“Icardi è talmente forte che può far comodo a tante squadre: non partecipa tantissimo al gioco, ma segna tantissimo e ogni palla che tocca può arrivare in porta per cui parliamo di un attaccante che al Napoli farebbe comodo.

Callejon copre bene la fascia destra, può giocare in ogni zona del campo e anche in mediana, ma sulla linea laterale si esprime molto bene per cui lo lascerei sulla fascia”.