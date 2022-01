Magoni: "Mi è piaciuto lo spirito del Napoli. Insigne? Discutere la sua integrità morale è offensivo!"

Ultime notizie calcio Napoli - Oscar Magoni, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ieri mi è piaciuto lo spirito del Napoli, le seconde linee hanno dimostrato di esserci. A patto di considerare Mertens una seconda linea, e per me non lo è. Ha fatto una grande gara la squadra azzurra, anche se inevitabilmente nel finale è calato fisicamente. Insigne? Credere che possa calare il suo rendimento è offensivo. E' il capitano di Napoli e del Napoli, non ci sarà nessun calo. Ha fatto una scelta professionale, qualcuno non sarà d'accardo ma non si può mettere in discussione la sua integrità morale".