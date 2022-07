Magoni: "Fabian? O si rilancia o si preferisce perderlo. Per Koulibaly il discorso è diverso"

Oscar Magoni è intervenuto alla trasmissione Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli:

Fabian Ruiz? Stiamo parlando di un giocatore molto forte ma se non vuole rinnovare non lo possiamo obbligare. Intanto ha ancora un anno di contratto. Molti vanno in scadenza, che piaccia o no bisogna accettare. O si rilancia o si preferisce perdere i giocatore.

Koulibaly? Un pilastro, non si può fare a meno di lui. Bisogna fare di tutto per fargli prolungare il contratto. Ma bisogna essere pronti a trovare sostituti, c'è tanta carne al fuoco e vedremo il Napoli cosa saprà fare.