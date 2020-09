Magoni: "Allan ha dato tanto al Napoli, giusto salutarsi ora. Nandez? Preferirei Veretout"

Ultime notizie calcio Napoli - Oscar Magoni, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Allan ha dato tanto al Napoli ed è stato giusto lasciarlo andar via perché aveva perso motivazioni. Al di là questo, Demme e Lobotka hanno le doti per far bene. Nandez? Preferirei Veretout per gli azzurri. Si riparte dalle certezze della passata stagione ma per il resto è tutto una incognita. Si vedrà durante l’anno chi avrà lavorato meglio per avere una condizione fisica costante”.